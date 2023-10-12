عمر هريدى المرشح لرئاسة الزمالك : أحمد سليمان كان ناشئا فى الأهلى

هاجم عمر هريدي، المرشح المحتمل على مقعد رئاسة نادي الزمالك، في الانتخابات المقبلة المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر الجارى، أعضاء القائمة الموحدة، بسبب وجود أحمد سليمان في ناسئين الأهلي حتى سن العشرين.

وقال هريدي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: «أحمد سليمان كان ناشئا حتى سن العشرين فى النادى الأهلى واستغربت من موقفه يالترشح على منصب العضوية وهو سقط من نظر الأعضاء».

وأضاف: «هانى برزى لا يعلم عدد أبواب الزمالك ولا يتواجد فى النادى.. أنا لست صاحب أجنة انتقامية وأنا جى عشان أسعد جماهير نادى الزمالك».

ويواجه عمر هريدي، منافسة قوبة على مقعد الرئاسة، في ظل وجود حسين لبيب، عصو مجلس إدارة انادي السابق، وفاروق جعفر، نجم الفريق السابق، بالإضافة إلى مرفت سيد أحمد، وسيد مرعي.