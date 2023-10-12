انطلاق الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأوليمبي والأردن

انطلق الشوط الاول من مباراة منتخب مصر الاوليمبي ونظيره منتخب الاردن الودية التي تجمع الفريقيين علي ملعب المقاولون العرب ضمن استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض منافسات اولمبياد باريس.

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي تشكيل المنتخب الوطني الأولمبي، ان مواجهة الأردن في المباراة الودية، التي تجمع المنتخبين مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، تأتى في إطار استعدادات الفراعنة الصغار لخوض منافسات أولمبياد باريس.

جاء تشكيل الفراعنة لودية الأردن كالتالي: "حراسة حراسة المرمى: حمزة علاء،

خط الدفاع: أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - محمد حمدي.



خط الوسط: محمد شحاتة - علي زعزع - محمود جهاد - محمود صابر،



الهجوم: مصطفى سعد ميسي - أسامة فيصل".

