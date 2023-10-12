رئيس جامعة المنيا والطلاب الوافدون يشهدون فعاليات عام الإيسيسكو بالعاصمة الإدارية

شهد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وطلاب الجامعة الوافدين، وإيمان حمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، فعاليات احتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" التي تم تنظيمها من قِبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة في الملتقى الذي يبرهن على جهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل الدعم للشباب، وسبل الابتكار والإبداع باعتبارهم المحرك الرئيسي لقاطرة التنمية، وفرصة لمناقشة مجموعة من الأفكار والمقترحات بهدف المساهمة في وضع استراتيجيات كفيلة لتحسين الظروف التعليمية والاجتماعية وحماية وتثمين التراث بدول العالم الإسلامي.

ضم الحفل فقرات فنية متميزة قدمها كورال منظمة الإيسيسكو، وعرض نموذج محاكاة لمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وناقش خلاله الشباب ممثلو الدول الأعضاء التحديات التي تواجه العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والعلوم الإنسانية، وقدموا توصيات لمواجهة هذه التحديات.

في ختام الحفل تم تكريم الطلاب الأوائل من الطلاب الوافدين على مستوى الجامعات المصرية وكان من ضمنهم طلاباً من جامعة المنيا هم: الطالب مصطفي مجدي عمر، بكلية الطب من دولة البحرين، والطالب عبد الله عبد القادر عوض بكلية الطب من سوريا، والطالب محمد صالح محمد من كلية الطب من اليمن، والطالب عبد الله أحمد ممدوح من كلية طب الأسنان من سوريا، والطالب حيان مصعب أبو عون من كلية طب الأسنان من سوريا.

يستهدف "عام الإيسيسكو للشباب" بناء قدرات الشباب في الدول الأعضاء بالمنظمة وتنمية مهاراتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل دولة ومساعدتهم على تطوير قدراتهم واستغلال حماسهم وطاقاتهم ليكون له مردود بالمجتمع الإنساني بوجه عام، وتحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها.