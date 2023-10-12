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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بث مباشر لحفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية

تخرج دفعة جديدة
تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية
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تنطلق مساء اليوم الخميس، فى تمام الخامسة مساءً، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، ويأتى حفل هذا العام بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.
وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.
 

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الاحتفال بمرور 50 عاما الاحتفال الأكاديمية الشرق الأوسط الكليات العسكرية
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