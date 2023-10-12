أسر "عساف ياجوري".. محافظ بورسعيد يزيح الستار عن جدارية اللواء يسري عمارة

أزاح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الستار عن جدارية اللواء يسرى عمارة، الذي أسر عساف ياجوري القائد الاسرائيلي الشهير، خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973.

وأكد محافظ بورسعيد على أن ابطال القوات المسلحة المصرية يقدمون كل يوم تضحيات ويكتبون سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، لافتا أن علينا جميعا أن نفتخر بهؤلاء الأبطال و نكرمهم ونجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأشار إلى أن لولا حرب أكتوبر التي استعادت العزة والكرامة ما وصلت مصر للتطوير، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تشهد عصرا من التنمية والازدهار، يضاف لسجل الإنجازات التاريخية للدولة.