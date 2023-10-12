بعد "طوفان الأقصى".. كوريا الجنوبية تدعو إلى ضمان سلامة قواتها بالشرق الأوسط

دعا وزير دفاع كوريا الجنوبية "شين وون-سيك"، اليوم الخميس، القوات الكورية الجنوبية المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط إلى الحفاظ على اليقظة من أجل ضمان سلامة أفرادها، في أعقاب تصاعد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأجرى "شين" اتصالات هاتفية مع قادة وحدة "دونجميونج" في لبنان ووحدة "أخ" في الإمارات العربية المتحدة للتحقق من الوضع في المنطقة، وشدد على الإجراءات الأمنية للقوات، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".

ونقل عن "شين" قوله: "أرجو منكم تنفيذ المهام مع الأخذ في الاعتبار سلامة أفراد الوحدة كأولوية قصوى. ولا تتجاهلوا العلامات غير العادية وتوخوا المزيد من الحذر عند تنفيذ العمليات".

وجاءت الدعوة في الوقت الذي شنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

ولدى كوريا الجنوبية نحو 1,000 جندي متمركزين في الخارج، بما في ذلك وحدة "أخ" ووحدة "دونجميونج" ووحدة "تشيونج هيه" للقيام بمهام مكافحة القرصنة قبالة سواحل أفريقيا.