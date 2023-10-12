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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمين عام "الناتو" يشكر الولايات المتحدة على دعمها للقضايا الرئيسية

ستولتنبرج
ستولتنبرج
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قدم ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "ناتو"، الشكر لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لدعم الولايات المتحدة للقضايا الرئيسية بما في ذلك دعم أوكرانيا، والوضع في الشرق الأوسط، والردع والدفاع في الحلف، وعمليات الناتو ومهامه.
جاء ذلك خلال استقبال أمين عام "الناتو" لوزير الدفاع الأمريكي اليوم /الخميس/، وذلك في اليوم الثاني من اجتماعات وزراء دفاع الحلف، حسبما أفاد بيان للموقع الرسمي لحلف شمال الأطلنطي.
 

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ستولتنبرج الولايات المتحدة الناتو
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