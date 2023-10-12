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الخميس 12 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"طوفان الأقصى" يؤجل الدراسة في إسرائيل

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى
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أعلنت الجامعات الإسرائيلية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 5 نوفمبر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن جامعة تل أبيب نشرت بيانا قالت فيه "إنه في ضوء الوضع الأمني ​​في إسرائيل وتعبئة قوات الاحتياط والضائقة الكبيرة التي يعيشها العديد من أصدقائنا تقرر تأجيل افتتاح العام الدراسي".

وبحسب الإعلان، تم اتخاذ قرار مماثل أيضا في مؤسسات جامعية وأكاديمية أخرى.

يأتي ذلك بعد اندلاع المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، السبت الماضي حيث انطلقت عملية “طوفان الأقصى”.

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الجامعات الإسرائيلية تأجيل افتتاح العام الدراسي طوفان الأقصى
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