بالصور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة الشهيد محمود ناجي

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية التابعة لإدارة بطور سيناء

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح واستمع للإذاعة الصباحية ثم ألقى كلمة الصباح أعرب فيها عن ترحيبه وسعادته بلقاء أبنائه الطلاب خلال الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد، مشيدا بأنشطة الطلاب وانضباطهم وتطرق وكيل الوزارة لانتصارات أكتوبر وجهود الدولة المصرية في دعم القضايا العربية سواء في أوقات السلم أو الكوارث أو وقت الأزمات، مؤكدا أن مصر ساندت وتساند أمتها العربية والإسلامية وتبذل جهودا مكثفة لأمن واستقرار المنطقة وتوفير حياة كريمة لشعبها المصري الكريم.

وتابع: "مصر دائما في الصدارة ولا تتخل أبدا عن القضايا "مضيفا أننا في شهر أكتوبر شهر الانتصارات وملحمة النصر في معركة 6 أكتوبر التي يمر عليها 50 عاما رفعت راية مصر والعرب وكسرت غطرسة العدو، مشيرا إلى أن عزة الجيش المصري ووحدة الشعب حققت نصرا مبينا واستردت مصر سيناء، لافتا إلى جهود الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقت الحرب والسلام مؤكدا دعم مصر لأشقائها سياسيا وإنسانيا واجتماعيا، مضيفا أن جهود القيادة السياسية لحل أزمات الشرق الأوسط دائما ما تكون في الطليعة لأن مصر قلب العروبة موجها بأخذ العبر من التاريخ وقراءة أمجاد وتاريخ الوطن قراءة واعية وفي نهاية الكلمة وجه وكيل الوزارة التهنئة للطلاب متمنيا لهم عامل دراسيا منضبطا وموفقا.

وشهد وكيل الوزارة تحية العلم والسلام الوطني مع الطلاب ثم قام بجولة تفقدية بالمدرسة، واطمأن خلالها من إعلان لائحة الانضباط وتطبيقها ثم تفقد الصفوف الدراسية للصف الأول الثانوي وشهد جانبا من حصة " اللغة الفرنسية " ثم جانبا من حصة " اللغة العربية " وناقش الطلاب حول موضوع الدرس " التعبير الحقيقي والمجازي ثم زار حصة " اللغة الثانية الألمانية " لبعض الطلاب، كما تايع وكيل الوزارة النشاط الرياضي بحصة “التربية الرياضية”.

وشدد وجه وكيل الوزارة على إدارة المدرسة بمتابعة الطلاب وتسجيل الغياب الالكتروني وحظر الدروس الخصوصية، مؤكدا أهمية الإشراف اليومي والاستفادة من المصادر المتاحة والأنشطة المدرسية .

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