لافروف: روسيا تأمل أن يلتزم الجميع بإقامة دولة فلسطين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا تأمل أن يأخذ الجميع على محمل الجد الالتزام بإقامة دولة فلسطين، بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع في الشرق الأوسط، حسبما افادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وشدد "لافروف"، على ضرورة التزام طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي باحترام القانون الإنساني وتجنب الاستخدام العشوائي للقوة، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأضاف أنه من الضروري الوقف الفوري لهذا الصراع، والامتثال للقانون الدولي والإنساني، ومنع أي مظاهر للأعمال الإرهابية، والاستخدام العشوائي للقوة، والذي يمكن أن يعاني منها المدنيون على كلا الجانبين بأعداد كبيرة، وهم يعانون منها بالفعل.