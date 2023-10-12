"ابيضاض الشعاب المرجانية" تجتاح جنوب محافظة البحر الأحمر

رصدت محميات بورت غالب جنوب البحر الأحمر، ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية فى عدد من أماكن الغطس القريبة منها، وذلك نتيجة ارتفاع درجات حرارة المياه هناك وتغير الظروف البيئية المرتبطة بتغير المناخ.

وتتمثل ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، فى بهتان اللون وهو ناجم عن ارتفاع في حرارة المياه يؤدّي إلى تنفير الطحالب التي تعطي المرجان لونه ومغذّياته.

وناشد محميات بورت غالب جنوب البحر الأحمر، الغطاسين بمواقع المحمية أو مواقع محمية وادى الجمال أو خارجها بتقديم تقرير عن ملاحظة ورصد أى ابيضاض للشعاب المرجانية.

وأكدت المحمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مصر تخضع لتحذير من ابيضاض الشعاب المرجانية من المستوى الأول.

على أن يحتوى التقرير المقدم، على اسم الموقع والتاريخ ودرجة الحرارة والعمق، والتقاط صور للكمبيوتر بجانب أبيضاض الشعاب.

وتعد الشعاب المرجانية أهم موائل الثروة السمكية، وتقوم بدور بالغ الأهمية في الحفاظ على النظم البيئية، لذلك تمثل الظاهرة خطرًا جسيما على البيئة البحرية.

وحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من حدوث هذه الظاهرة لحوالى 99% من الشعاب المرجانية في العالم خلال القرن الحالي.

وتعد الظاهرة من أخطر التهديدات التى تواجه أحد أهم النظم البيئية والأكثر غنى وتنوعًا بيولوجيًا، فهى لا تؤثر فقط على المرجان، بل يمتد أثرها ليشمل النظام البيئى بالكامل، حيث تحدث عملية ابيضاض المرجان بسبب نفوق الكائنات الحية أو الطحالب داخل تلك الشعاب، ويمكن أن تحدث بسبب تغيرات فى الظروف البيئية مثل ارتفاع درجة حرارة البحر.

وهذه الظاهرة هى رد فعل طبيعى لتغير الظروف المناخية والبيئية المحيطة لأى منطقة تظهر فيها وترفع درجة الحرارة، حيث تبدأ عملية الابيضاض عندما يهجر نوع من الطحالب المسؤولة عن الألوان فى الأنسجة الرخوة الشعاب المرجانية، والذى يعيش بشكل تكافلى مع الشعاب المرجانية ويحولها إلى اللون الأبيض وموت المستعمرات المرجانية.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد شاركت فى قمة الأطراف للأمم المتحدة المحيطات 2022، والتى عقدت فى لشبونة؛ إذ تم مناقشة ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية فى قاع المحيطات والبحار.