الأمم المتحدة: أكثر من 338 ألف نازح جراء الغارات الإسرائيلية على غزة

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص تم إجبارهم على مغادرة منازلهم في قطاع غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي الكثيف في ضرب القطاع.

وقالت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان: "لا يزال النزوح الجماعي في جميع أنحاء قطاع غزة مستمرا. وقد ارتفع عدد النازحين في غزة بمقدار 75 ألف شخص إضافي حتى مساء يوم الأربعاء، ووصل إلى 338،934 شخص.

وأوضحت "أوتشا" أن نحو 220 ألف شخص، فروا للمأوى في المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفر أيضًا ما يقرب من 15 ألف شخصًا إلى مدارس تديرها السلطة الفلسطينية.

من جانبه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أنه يجب السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء لقطاع غزة بسرعة وبدون عوائق.

وأضاف: أشعر بالقلق إزاء تبادل إطلاق النار الأخير على طول الخط الأزرق والهجمات المبلغ عنها من جنوب لبنان.

وناشد جوتيريش جميع الأطراف وأولئك الذين لهم تأثير على تلك الأطراف تجنب أي مزيد من التصعيد والامتداد.