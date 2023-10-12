مقتل 4 أشخاص وإصابة 100 آخرين في حادث قطار سريع بالهند

أفادت وسائل إعلام هندية بأن قطارا سريعا خرج عن مساره في شرق الهند، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح حوالي 100 آخرين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وذكرت صحيفة "Times of India" أن الحادث وقع في منطقة بوكسار بولاية بيهار.

وقالت صحيفة Hindustan Times أن عدد الضحايا بلغ 100 شخص.

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 12 عربة من قطار الشمال الشرقي السريع، الذي كان يسير بين منطقة العاصمة وولاية آسام، خرجت عن مسارها.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة. وما زال سبب الحادث قيد التحقيق.