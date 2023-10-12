تعرف على التشكيل المتوقع لـ«الفراعنة» أمام «زامبيا»

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، نظيره منتخب زامبيا وديًا مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.



تنشر «البوابة نيوز» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام الرصاصات، والذي جاء كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

وسط الملعب: مروان عطية، محمود حماده ، محمد النني

وفي الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه.

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر وزامبيا الودية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، وذلك على ستاد "هزاع بن زايد" في دولة الإمارات.

شارك في التدريب الأخير بالفراعنة ٢٥ لاعبًا كل من تم اختيارهم للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.