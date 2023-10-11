اليمن والإمارات تبحثان مستجدات الأوضاع وجهود إحلال السلام

بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، اليوم الأربعاء، مع السفير الإماراتي لدى اليمن محمد الزعابي، مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود المستمرة لإحلال السلام، وجوانب الدعم المطلوب لإسناد الحكومة في مواجهة التحديات القائمة بما يخفف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وتسلم عبد الملك، خلال اللقاء، رسالة خطية من نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، تتعلق بالعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وأشاد عبدالملك بالتدخلات الإنسانية والتنموية لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإسناد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه، جدد السفير الزعابي دعم بلاده للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات وما تقوم به من إصلاحات هامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي، مؤكدا دعم الإمارات لكل الجهود الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن.