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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طيران الإمارات تخفض رحلاتها اليومية إلى إسرائيل حتى نهاية الشهر الجاري

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها قررت خفض عدد الرحلات اليومية من وإلى تل أبيب ثلاث مرات اعتبارا من 13 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

وقال الشركة في بيان: "لأسباب تشغيلية، نقوم بتخفيض عدد الرحلات من وإلى تل أبيب إلى رحلة يومية واحدة، وسيكون هذا الجدول ساري المفعول من 13 إلى 31 أكتوبر 2023".

وأضافت أنها "تراقب الوضع في إسرائيل عن كثب وهي على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات".

وأشارت الشركة إلى أن "الوضع ديناميكي، ونحن نحلل جميع العوامل بعناية وبشكل مستمر".

وتسير طيران الإمارات عادة ثلاث رحلات يومية من وإلى مطار بن غوريون الدولي.

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