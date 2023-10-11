أبو الغيط: ما تجهز له قوات الاحتلال سيقودنا لحمامات دم.. ونرفض الاستفزازات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين العزل

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من اتساع نطاق المواجهات في فلسطين لأنها ستدفع بالمنطقة لوضع غير معلوم وكل المعطيات تؤكد ذلك.

وأكد أننا أمام مرحلة خطيرة تقتضي ضبط النفس والعمليات التي تجهز لها قوات الاحتلال ستقودنا لحمامات دم ضد سكان غزة وهي خطوات مرفوضة وفقا للقوانين الدولية.

وأضاف: وندين كافة الإجراءات الإسرائيلية ونرفض العنف ضد المدنيين الفلسطينيين ونرفض ترويع العزل وندعو لوقف فوري لإطلاق النار حتي لا ننزلق لما هو أشد خطورة، مما يعرض أمن المنطقة لتهديدات جسيمة.

وانطلق منذ قليل بمقر جامعة الدول العربية الاجتماع الطارئ على المستوى الوزاري لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم بناء علي طلب دولة فلسطين برئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالى لدورة المجلس الوزاري وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

ومن جانبه، أكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، أنه تقرر عقد الاجتماع بناء على طلب من دولة فلسطين، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف العكلوك في تصريح له أن الاجتماع الوزاري الطارئ يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.