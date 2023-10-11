اليمن والإمارات يبحثان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها

تسلم رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، رسالة خطية من نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتعلق بالعلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

واستقبل رئيس الوزراء اليمني حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية، الرسمية، اليوم الأربعاء- سفير دولة الإمارات لدى اليمن، محمد الزعابي، الذي سلمه الرسالة، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود المستمرة لإحلال السلام في اليمن، وجوانب الدعم المطلوب لإسناد الحكومة في مواجهة التحديات القائمة.

وأشاد عبد الملك، بالتدخلات الإنسانية والتنموية لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإسناد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في هذه الظروف الاستثنائية.

من جانبه، جدد السفير الإماراتي دعم بلاده للحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات وما تقوم به من إصلاحات مهمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والخدمي، مؤكدا دعم الإمارات لكل الجهود الإقليمية والأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن.