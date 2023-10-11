64 عرضًا على مائدة لجنة مشاهدة مهرجان الحرية المسرحي

أعلن المخرج محمد مرسي، رئيس مهرجان الحرية المسرحى، أن عدد العروض المتقدمة للمشاركة بالدورة التاسعة بلغت ٦٤ عرضا مسرحيا من ١١ مدينة مصرية؛ وذلك عقب إغلاق باب التقدم أول أمس الإثنين.

وقال مرسي: "إن أعداد العروض المقدمة يزيد كل سنة وعدد العروض من خارج إسكندرية في تزايد أيضا".

كما أعلن أسماء أعضاء لجنة المشاهدة وإختيار العروض المسرحية المشاركة، والتي تضم كل من: الفنان محمد الزيني، والدكتور محمد حسني، والفنان وليد جابر، والفنان محمد ميزو، والفنان مسعد سالم، والكاتب ميسرة صلاح الدين، والفنان أحمد سمير.

ومن المقرر أن تقام فعاليات الدورة التاسعة التي تحمل اسم فنان الشعب السيد درويش، خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر المقبل، على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة سميرة عبدالعزيز، ومدير المهرجان محمد شحاته، ومدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الدكتورة إيناس دياب.

