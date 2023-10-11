تشكيل لجنة لرصد جرائم الاحتلال.. ننشر قرارات نقيب الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن العالم يصمت أمام كل الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل في حق الأبرياء، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين تدافع عن حق الشعوب العربية المشروعة حول العالم، وتنظيم يوم تضامني اليوم هي كرسالة لدعم الشعب الفلسطيني فى حربه ضد الكيان.

وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة أصدرت اكثر من بيان منهم تضامنا وتنديدا لما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي، بالإضافة إلى حماية الصحفيين العرب في تغطية الأحداث فى غزة وكل فلسطين، مضيفًا أن النقابة قررت اعادة تفعيل حساب التبرعات للقضية الفلسطينية.

وندد خالد البلشي باستهداف الصحفيين والإعلاميين الذين وصل عدد الضحايا حتى الآن إلى ٨ شهداء، وإصابة ١٠ آخرين، وتدشين لجنة لرصد جرائم الاحتلال في حق الفلسطنيين، وسوف تنظم يوم بالتنسيق مع الهلال الاحمر للتبرع بالدم لضحايا أشقائنا في فلسطين.