ضبط ‏64925 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 64925 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

(16100) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(538) مخالفة السير بدون تراخيص.

(6) مخالفات موقف عشوائى.

(1202) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(14) مخالفة شروط التراخيص.

(2) دراجة نارية مخالفة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.