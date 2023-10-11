إشعال النار بعلمي أمريكا وإسرائيل بنقابة الصحفيين تضامنا مع الشعب الفلسطيني

نظمت نقابة الصحفين يوم تضامني مع الشعب فلسطين، جراء العدوان والاجرام الذي يرتكبه جيش الاحتلال الاسرائيلي في حق ابناء الشعب الفلسطيني.

وردد أعضاء نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين وأعضاءه مجلس النقابة، خلال يوم التضامن مع طوفان الاقصى الذي دعت اليه نقابة الصحفيين، هتافات مندده للعمليات الإجرامية التي تقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي، وقام الصحفيين باشعال النيران في العلم الاسرائيلي والأمريكي وصورة الرئيس الامريكية جون بايدن خلال وقفتهم داخل مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة.

تضامنًا مع شعبنا الفلسطيني المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة، التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان؛ تقيم نقابة الصحفيين المصريين اليوم (الأربعاء)، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطيني البطل، الذي يدافع عن أرضه المحتلة، ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين.

يبدأ اليوم التضامني في الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية: