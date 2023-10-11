مسؤول فلسطيني: حكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب مجازر ضد شعبنا

قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن المستوطنين لديهم كل الإمكانات التي تُمكّنهم من الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لارتكاب مجازر ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي يتقاعس المجتمع الدولي عن إصدار قرار واحد يدين دولة الاحتلال حتى اليوم.

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يواصل الاتصالات الدولية من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير ممر آمن لوصول الإمدادات الطبية والغذاء لغزة.

وأعرب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن شكره لمصر والأردن وكل الدول العربية، على مواقفها السياسية تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه رغم كل الدمار والألم في قطاع غزة والأراضي المحتلة سيخرج الشعب الفلسطيني منتصرا.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.