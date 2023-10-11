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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"هنا القاهرة منذ 80 عاما" في "حكايات العم قطامش" ببيت العود

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يستضيف مركز إبداع بيت العود العربي - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس 12 أكتوبر صالون "حكايات العم قطامش"،  مع الشاعر الكبير والمؤرخ ياسر قطامش، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "هنا القاهره منذ 80 عاما". 

ويناقش الصالون أهم أحداث الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على مصر وأهلها وأهم الصحف والمجلات وأهم أخبار اجدادنا فى صحافة وراديو زمان والافلام في هذه الفتره منها "ممنوع الحب"، و "سى عمر".

وجدير بالذكر أن "قطامش"  مهندس استشاري، ورئيس تحرير مجلة المهندسين سابقًا، وعضو اتحاد كُتاب مصر، وعضو رابطة الأدب الحديث، وعضو جمعية حماة اللغة العربية، ومن كُتاب جريدة أخبار اليوم والأهرام والوفد، وله العديد من الأعمال الدرامية للإذاعة والتلفزيون، وقد بلغت مؤلفات الشاعر والمؤرخ الكبير ما يقرب من خمسة وثلاثين كتاب منها خمسة عشر ديوان شعري.

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