يارا جبران تدخل المشرحة

بدأت اليوم الفنانة يارا جبران تصوير دورها في مسلسل "زينهم" مع المخرج يحي اسماعيل، والفنان أحمد داود، والمقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

ويشارك في بطولتة عدد من النجوم الشباب منهم: كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، تأليف محمد سليمان عبد المالك.

تجسد يارا خلال العمل شخصية موظفة بالمشرحة مع احمد داود وكريم قاسم، لكنها تقوم ببعض الأمور الغير مشروعة، حيث تدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق والغموض داخل مشرحة زينهم، ويتكون العمل من 30 حلقة منفصلة.

وعلى جانب اخر تنتظر يارا عرض مسلسلها الجديد "ورق التوت" المقرر عرضه يوم 14 أكتوبر المقبل على قناة cbc من بطولة شريف سلامة وعدد من النجوم الشباب.

الجدير بالذكر أن درست يارا جبران في كلية الإعلام والمسرح بالجامعة الأمريكية في القاهرة وتخرجت عام 2004.

بدايتها كانت في المسرح حيث شاركت في العديد من المسرحيات أثناء سنوات دراستها بالإضافة إلى العديد من الأعمال في المسرح المستقل.

أول أعمالها السينمائية كانت مشاركتها في فيلم "حريم كريم" بدور بسيط عام 2005. ثم شاركت في الفيلم القصير "بيت من لحم".

عرض لها مؤخرا مسلسل "سيب وانا اسيب" بطولة أحمد السعدني، وهنا الزاهد، محمد جمعة، آية سماحة، وحقق العمل نجاح كبير عند عرضه.