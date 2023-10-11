محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة سلا المغربي بالبطولة العربية للسلة

يعقد الجهاز الفني لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة أوجستى بوش، محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة سلا المغربي في منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العربية التي تقام بقطر وتختتم غدا .

ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين في السادسة والنصف من مساء اليوم.

وحرص الجهاز الفني بقيادة أوجستى بوش على مراجعة خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مواجهة سلا المغربي، وكذلك الأدوار المحددة لكل لاعب في المباراة.

ومن المقرر أن يتحرك لاعبو الفريق إلى صالة المباراة في الرابعة والنصف، حيث تم تناول وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويعقبها المحاضرة الفنية .

وتضم قائمة الأهلي في البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.