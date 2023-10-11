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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: زيارة عباس لروسيا قيد الإعداد لكن لم يتم تحديد موعدها بعد

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إنه يتم الإعداد لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا، لكن من السابق لأوانه تحديد موعدها.
وأضاف بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء، أنه يمكن الاتفاق على الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية، موضحا أنها مخططة مسبقا.
وأكد بيسكوف: "يتم الإعداد للزيارة، وسنبلغكم بالمواعيد في الوقت المناسب.. الوقت لم يحن بعد".
 

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الكرملين زيارة عباس لروسيا
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