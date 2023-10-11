الكرملين: زيارة عباس لروسيا قيد الإعداد لكن لم يتم تحديد موعدها بعد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، إنه يتم الإعداد لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا، لكن من السابق لأوانه تحديد موعدها.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء، أنه يمكن الاتفاق على الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية، موضحا أنها مخططة مسبقا.

وأكد بيسكوف: "يتم الإعداد للزيارة، وسنبلغكم بالمواعيد في الوقت المناسب.. الوقت لم يحن بعد".

