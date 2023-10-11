مصرع شخصين في حادث تصادم بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة نقل، بالطريق السياحى لبحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بالطريق السياحى لبحيرة قارون ووجود جثتين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث وتبين أنه وقع بين دراجة بخارية وسيارة نقل ووجود جثتين بمكان البلاغ، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.