حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.
وأوضحت الوزيرة، في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ أن مُستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم جراء عدوان الاحتلال.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، نتيجة لخروج مستشفيات عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي المتصاعد، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة.
بوابة العرب
فلسطين تُحذر من توقف عمل المُستشفيات في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي
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حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.
حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من توقف عمل مستشفيات قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي.