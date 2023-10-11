فني صيانة ينهي حياة زوج شقيقته ضربا بالعصا في الواحات البحرية بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فني صيانة، المتهم بقتل زوج شقيقته في مشاجرة بينهما بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله موظف، مُقيم بدائرة القسم متوفياً إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه وشقيق زوجته فنى صيانة كهرباء مقيم بذات الناحية تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية فأحدث إصابته التى أودت بحياته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.