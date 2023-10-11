أليو ديانج يعود إلى القاهرة بعد ودية مالي والسعودية

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع المالي أليو ديانج لاعب الفريق على السفر من العودة للقاهرة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية تُقام أمام السعودية يوم 17 أكتوبر الجاري من أجل السفر مع بعثة المارد الأحمر في اليوم التالي 18 أكتوبر إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض مباراة سيمبا في الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيمبا التنزاني في افتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، من أجل التوقف على طريقة لعب بطل تنزانيا، وأسلوبه في الدفاع والهجوم وأهم الأوراق الرابحة في صفوفه قبل المباراة التي تجمعهما يوم 20 أكتوبر الجاري.

ويستغل كولر فترة إجازة الأهلي لمدة 5 أيام بعد مباراة الإسماعيلي في استكشاف سيمبا ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق التنزاني، من أجل وضع الخطة المناسبة في افتتاح مشوار الفريق الأحمر بدوري السوبر الأفريقي.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي الحكم الموريتاني داحان بيده لإدارة مباراة الأهلي المصري مع سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، المقرر لها 20 أكتوبر في دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجاري في دار السلام، في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).