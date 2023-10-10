إحالة موظفين متغيبين في 4 مستشفيات حكومية للتحقيق بدمياط

قال الخليل شريف مدير إدارة المتابعة الإدارية بمكتب وكيل وزارة الصحة إن لجان المتابعة أحالت اليوم موظفين متغيبين من الأطقم الطبية ب 4 مستشفيات حكومية للتحقيق في محافظة دمياط أثناء مرورها لتفقد انضباط سير العمل.

وتأكدت اللجان من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين و أدوات السلامة و الصحة المهنية، لاسيما المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضى.

جاء ذلك بمستشفيات كفر سعد المركزي و كفر البطيخ المركزي وميت أبو غالب المركزي.

وجرى حصر جميع الملاحظات ورفع أسماء المتغيبين وعمل تقرير يقدم لوكيل الوزارة للاطلاع و تحويل المخالفين للتحقيق.

و يأتى ذلك ضمن حرص مديرية الصحة على متابعة سير العمل و التحقق من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على مدار الساعة

في غضون ذلك نظمت مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة عدد من الفعاليات التى جاءت تزامنًا مع اليوم العالمى للصحة النفسية ، جاء أبرزها عقد ندوة حول أهمية الاستثمار في الصحة النفسية حاضر خلالها الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى ، كما حضرها لفيف من أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وقيادات القطاع الصحى والمجتمع المدنى، وتخلل الندوة فقرات فنية قدمها أطفال إحدى مؤسسات رعاية الأطفال من ذوى الهمم تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان.



كما عُقد على هامش الاحتفال مباراة كرة قدم بمشاركة واسعة من الشباب الذين رفعوا شعار اليوم العالمى للصحة النفسية و أيضًا مشاركة المرضى وذويهم ، هذا إلى جانب ما تم عقده من مناقشات بين قيادات المستشفى و التنفيذية والمجتمع المدنى لبحث سبل تحسين الخدمات المقدمة للمرضى بأفضل السبل وتفعيل الدور المجتمعي.