رئيس "طيبة التكنولوجية" بالأقصر يوجه بسرعة إنهاء ترتيبات التحويل لنظام الساعات المعتمدة

اجتمع الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، لمناقشة ما تم تنفيذه بشأن التحول لنظام الساعات المعتمدة للعام الأكاديمي المقبل 2024/2025.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والاهتمام خلال الفترة المقبلة بتطوير العملية التعليمية داخل المسار التكنولوجي وفقًا لنتائج التقييم المستمر، وتحديث البرامج الدراسية، منوهًا بالاهتمام بالتدريب الصيفى للطلاب داخل المصانع وجهات العمل التابعة لتخصصاتهم، وكذا الاهتمام بعقد الشراكات الدولية.

وشدد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، على سرعة الانتهاء من ترتيبات التحول لنظام الساعات المعتمدة، والتقدم بلوائح البرامج الجارية إلى لجنة القطاع التكنولوجي، وإدخال البرامج البينية التى تجمع بين التخصصات المتداخلة ضمن البرامج الدراسية بالجامعة، مشيرًا إلى أن الوزارة مهتمة بالبرامج البينية كتوجه دراسي خلال المرحلة المقبلة داخل منظومة التعليم التكنولوجي؛ لتعزيز المخرجات التى تقدمها للمجتمع لتناسب مواصفات سوق العمل المحلية والدولية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

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