أحمد الطاهري: مصر داعمة بكل قوة لملف السلام في المنطقة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إن مصر كانت داعمة بكل قوة لملف السلام في المنطقة ووضع ما سمى بالثوابت التى لا يمكن التنازل عنها ومنها حق العودة للاجئين الفلسطينين وحل الدولتين على أساس دولتين إحداهما فلسطينية وعاصمتها القدس، بجانب عدم التغير الديموغرافي للأراضي المحتلة.

وأوضح «الطاهري» خلال استضافته على شاشة اكسترا نيوز، أن الدول العربية بدأت التحرك بقيادة مصر داخل الأمم المتحدة لصياغة ملامح السلام، وبمتابعة التنسيق ستجد التعاون المصري موجود على مختلف المحاور الدولية والإقليمية في مشروع السند الدولي الحقيقي للفلسطينيين.

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري إلى أن مصر منذ عام 200 بدأت الانتفاضة والحروب وعملت مصر على التخطيط لإدارة الصراع وليس حل الصراع، وكان هناك تشويشيا على الرأي العام العربي والانقسام الفلسطيني ومحاولة إيجاد ثوابت إعلامية تختلف عن الثوابت التاريخية والقانونية للقضية الفلسطينية.