"وادي الوشواشي" جوهرة مخفية بجنوب سيناء.. و"تنشيط السياحة": الربيع والخريف أفضل وقت للزيارة

تعد بحيرة وادي الوشواشي، إحدى المواقع السياحية المميزة في محافظة جنوب سيناء، ومنطقة سفاري فريدة من نوعها؛ إذ تحيط بها الجبال من كل جانب وتتساقط فيها مياه السيول والأمطار لتكون مسبحًا طبيعيًا غايةً في الجمال والروعة بعمق ستة أمتار بمساحة خمسمائة متر مربع، وتتميز مياه الوادي بالدفء بسبب جبال الجرانيت من كل جانب.

وقال الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء، إن وادي ويشواشي أو الوشواشي هو جوهرة مخفية في جنوب سيناء. كما يقع على بعد حوالي 15 كيلومترًا من نويبع، مشيرًا إلى أن الوادي به ثلاث برك طبيعية من المياه الدافئة الصافية كالكريستال، تغذيها ينابيع من الجبال المحيطة، يقال إن المياه لها خصائص علاجية، ويشتهر الوادي بالسباحة وأخذ حمامات الشمس والتنزه، و يقال ان المياه تتجمع بفضل الأمطار داخل هذه البرك.

وأوضح مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجنوب سيناء في تصريح لـ"البوابة نيوز" إلى أن الرحلة إلى وادي ويشواشي، تستغرق حوالي 30 دقيقة، ويمكن الوصول للوادي عن طريق استئجار سيارة أجرة أو سيارة دفع رباعي من نويبع أو دهب، وبمجرد الوصول هناك مسار قصير للنزول إلى الوادي، لافتًا إلى أن التسلق ليس صعبًا للغاية، لكنه يمكن أن يكون زلقًا، لذلك من المهم ارتداء أحذية متينة، وبمجرد وصولك إلى الوادي، يمكنك استكشاف البرك أو السباحة أو مجرد الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، حيث البرك بأعماق مختلفة، والماء هناك منعشًا جدًا، خاصة في يوم حار.

ونوه إلى أنه نظرًا لصعوبة الطريق الجبلي المؤدي الي الوادي، ولكونه غير ممهد، فإن البدو هم من يهتمون بتنظيم الرحلات إلى الوادي؛ إذ ينظمون رحلات السفاري بسيارات دفع رباعي، ثم السير لمدة ساعة للوصول إلى الوادي نفسه، وليس بالضرورة وجود ماء بالمسبح طوال الوقت ولكن في الغالب يمتلئ بفعل مياه الأمطار خلال فصل الشتاء.

وأضاف: وإذا كنت تشعر بالروح المغامرة، يمكنك أيضًا تسلق قمة الوادي، وإن كان التسلق صعبًا، لكن المنظر من القمة يستحق ذلك، حيث هناك يمكنك أن ترى لأميال في كل الاتجاهات، والجبال والصحراء ببساطة آسرة، مؤكدًا أن وادي مكان رائع للزيارة للأشخاص من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، و إنه مكان جميل وهادئ للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة.

وعن أفضل الأوقات لزيارة وادي ويشواشي، قال نبيل: “أفضل وقت للزيارة هو خلال الربيع أو الخريف عندما يكون الطقس معتدلاً، وعلى الزائر للمكان أن يتأكد من إحضار الكثير من الماء وواقي الشمس؛ حيث لا يوجد ظل في الوادي، لذا من المهم حماية من الشمس، بجانب ارتداء أحذية متينة، حيث يمكن أن تكون الصخور زلقة، موجهًا بضرورة احترم البيئة وعدم ترك أي أثر للزيارة لكي يبقي الوادي نظيفًا و جذابًا لمن يأتي بعد ذلك”.

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