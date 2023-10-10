برلمانية: حصول مصر على شهادة خلوها من فيروس سي تأكيد على نجاح الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بحصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس سي.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن حصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي بمثابة تأكيد على نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في تطوير منظومة الصحة وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن مصر أول دولة في العالم تحصل على هذه الشهادة بأنها استطاعت في شهور قليلة وباستخدام الأدوية المصرية وبالمجان ومن خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة لتحقيق أهداف 2030 في وقت مبكر.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي أثبتت أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي أتت بثمارها، وتأكيد على أن اللدولة لديها إردة وقادرة على تحقيق إنجازات عديدة في القطاع الصحي، وتحويل مصر من أعلى دولة في معدلات الإصابة بالفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي وبأدوية مصرية.

ولفتت أمين سر إعلام النواب، إلى أن أن مبادرات الرئيس لم تقتصر على فيروس سى والأمراض غير السارية للكبار فقط، بل امتدت المبادرات إلى أطفال المدارس والطلاب وتم إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومن ثم نحن أمام منظومة طبية متكاملة تستهدف النهوض بمستوى الخدمة بشكل كامل فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.

