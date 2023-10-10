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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران الزمالك.. برامج تأهيلية خاصة لـ"محمد عواد وناصر منسي"

محمد عواد
محمد عواد
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أدى الثنائي محمد عواد وناصر منسي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية الخاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك، ضمن برنامج موضوع لهما من قبل الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

واكتفى اللاعبان بأداء التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، ولم يشارك الثنائي في المران الجماعي الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة وفقا لقرار المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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محمد عواد ناصر منسي الزمالك الدوري الممتاز
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