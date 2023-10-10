ads
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. طلاب الشرطة يكتبون بأجسامهم "قد المسئولية" خلال عرض القوة البدنية

طلبة أكاديمية الشرطة
طلبة أكاديمية الشرطة يكتبون بأجسامهم شرطة قد المسؤولية خلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شكل خريجو وطلاب كلية الشرطة، كلمة “قد المسؤولية”، خلال تقديمهم لعروض القوة البدينة والدفاع عن النفس والحركات القتالية والقتال المتلاحم، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل قبل قليل لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

وصاغت كلية الشرطة خطط وبرامج العمل مستهدفة غاية أساسية وهي إعداد خريج متكامل يلقي رضا كل من يتعامل معه مستلهمة من متطلبات الجودة الشاملة سبيلاً ومعيارًا وتحديًا وضرورة أملتها طبيعة الحياة المعاصرة، ويمكن بلورة أهداف كلية الشرطة التعليميـة في تطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

ads
كلية الشرطة طلاب كلية الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة أكاديمية الشرطة
ads