جوتيريش يؤكد أن الصحة النفسية حق أساسي من حقوق الإنسان ويجب رعايتها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الصحة النفسية ليست امتيازا، بل هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن تكون جزءا من التغطية الصحية الشاملة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة ـ في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية والتي تحمل شعار: "الصحة النفسية حق من حقوق الإنسان العالمّية" ـ على ضرورة أن توفر الحكومات رعاية تساعد الناس على التعافي وتصون حقوقهم. وقال "ويمكن أن تقوم بذلك عن طريق تعزيز الدعم المجتمعي وإدماج المساعدة النفسية ضمن الرعاية الصحية والاجتماعية الأوسع نطاقا".

ودعا - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إلى ضرورة التصدي للانتهاكات وكسر الحواجز التي تمنع الناس من التماس الدعم، مشيرا إلى أنه "يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية - كالفقر وعدم المساواة والعنف والتمييز - وأن نهيئ مجتمعات أكثر تعاطفا ومرونة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كذلك إلى تجديد التأكيد على مكانة الصحة النفسية.. قائلا: "ولْنصُنها باعتبارها حقا من حقوق الإنسان العالمية، ولْنعمل يدا بيد من أجل بناء عالم أكثر عافية تُتاح فيه فرصة الازدهار للجميع".