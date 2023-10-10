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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. محمد يستغيث بالمسئولين لسرعة صرف المعاش الخاص به بعد 30 عاما عمل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وجه المواطن محمد عبدالشافي عبدالغنى، البالغ من العمر 56 عاما والمقيم  جزيرة الدهب المنيب جيزة  استغاثة إلى “البوابة نيوز” تفيد بأنه يعاني من عدم القدرة على صرف المعاش الخاص بعد أكثر من 30 عامًا من العمل فى إحدى الشركات الخاصة.

وأضاف أنه قد توجه للمسئول عن ذلك بالإدارة التابعة لها بالشئون الاجتماعية ولم يجب عليه أحد وهو لم يكن لديه القدرة على معرفة ذلك وإنهاء الاجراءات المطلوبة علما بأنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان يعمل في إحدى الشركات  لمدة أكثر من 35 عامًا.

وكان قد تعرض للمرض وأصبح جليس الفراش، ولم يستفد من أي مكان حكومي ولم يقم بصرف المعاش الخاص به حتى الآن؛ ولهذا يناشد المسؤولين بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات فتح الملف الخاصة به ومحاولة صرف المعاش الخاص به نظرًا لضيق الحالة المادية والظروف المحيطة به وسوء حالته الصحية وارتفاع نفقات أسعار العلاج المطلوبة له.

علما بأنه لم يتمكن أيضًا من صرف العلاج عن طريق التأمين؛ ولهذا يناشد المسئولين بحث حالته وإنقاذه قبل فوات الأوان. 

للتواصل /01127281701

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