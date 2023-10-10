بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 6ر102 نقطة ليسجل 43ر6629 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 %، من خلال تداول 4ر195 مليون سهم نفذت عبر 14850 صفقة نقدية بقيمة 8ر48 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 2ر71 نقطة ليغلق عند مستوى 67ر5513 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2ر1 في المئة جراء تداول 3ر88 مليون سهم عبر 4493 صفقة نقدية بقيمة 7ر9 ملايين دينار.

كما تراجع مؤشر السوق الأول 18ر117 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 27ر7736 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة من خلال تداول 107 ملايين سهم عبر 10357 صفقة بقيمة 39 مليون دينار.