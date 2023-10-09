التنمية المحلية تتابع جهود محافظة المنوفية من خلال مركز السيطرة للطوارئ

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنوفية من خلال مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة بها في المتابعة المستمرة والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع الإمكانيات والمعدات بكل الجهات التابعة للمحافظة ومدى كفاءتها مع الصيانة المستمرة للوصول إلى الكفاءة الفنية بنسبة 100% لجميع المعدات والمركبات والمحطات.

جاء ذلك في ضوء متابعة اللوء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الانتهاء من انشاءالغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات حتى تكون جاهزة للتعامل وإدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.

حيث تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة للإطمئنان علي جاهزيتها الكاملة لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.

وأشار المحافظ إلى أن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمها وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية، وتضم غرفة الاجتماعات ومنطقة العمل وغرفة مدير والتحكم والطاقم الأمني المشترك، وتم إجراء اتصال مرئي كتجربة عملية على أرض الواقع من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعلياً، وتهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة و مؤمنة بشكل كامل وتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية .

وتتميز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بتقديم العديد من الخدمات والإمكانيات المتنوعة ومنها ( أنظمة ومستشعرات والتتبع الآلي أفراد ومركبات، ومجموعات تخاطب صوتية ومرئية ومكالمات هاتفية مؤمنة، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والرعاية الصحية وربط الكاميرات والمستشعرات ونقل الصورة الثابتة والمتحركة ونقل فيديو مباشر والاستجابة السريعة للأحداث).