«روح المحارب» (2).. قراءة في كتاب ذكريات لا تنسى في جبال الأوراس!

الإثنين 09/أكتوبر/2023 - 09:31 م

الجنرال جان برنارد بيناتيل

جان برنارد بيناتيل ضابط المظليين ومدرب الكوماندوز أحد مؤسسى المجموعة الدائمة لتقييم الوضع (GPES) التى تم إنشاؤها فى SGDN بناءً على طلب الرئيس جيسكار ديستان، وأنشأ شركة متعددة اللغات لتحليل البيانات النصية وتم انتخابه فى يناير 2007 رئيسًا لاتحاد الاستخبارات الاقتصادية (Fépie) وهو أيضًا كاتب منتظم فى لو ديالوج وقد نشرت مذكراته مؤخرًا فى كتاب حمل عنوان "روح المحارب" نقوم بنشر صفحات من هذا الكتاب.

فى 25 فبراير 1961، بعد 5 أيام من العمل أتمنى أن أنعم بيومين من الراحة.. وفى الساعة الثالثة صباحا، استيقظت على صوت صفارة الإنذار إلى القفز من السرير وارتداء ملابسى وتوزيع الأسلحة والذخيرة وعلمت أنه قد تم رصد مجموعة من المتمردين على جبل الرفاع، أحد أعلى قمم جبال الأوراس بالقرب من كورنيليوس. تم توزيعى على الجناح الأيمن من الكتيبة والمكون من 25 رجلا وتلقيت الأمر بالذهاب والاستطلاع.

قمت بسرعة بتحليل تضاريس المكان: يمكن أن يكون الممر بمثابة طريق انسحاب مثالى للمتمردين نحو الشرق.

مقتطفات اختارها: رولان لومباردي

تقف بعض أشجار الأرز على منحدرها الجنوبى بينما منحدرها الشمالى واضحًا تمامًا. لقد تم الاختيار: سوف نتقدم على الجانب الأيمن، والذى سيمنحنا ميزة اخفاء تقدمنا. الظروف ليست مثالية فى هذا الوقت من العام ذلك أن التضاريس ثلجية.

انظر إلى الثلج!

استطعنا رصد خطى حوالى عشرة رجال يتجهون نحو الممر. قمت على الفور بإبلاغ الملازم ديشامب قائد السرية فى غياب الكابتن إيزابي. تم إرسال طائرة بايبر (طائرة مراقبة) فوقنا فى حين أن دورية من القراصنة فى حالة تأهب على الأرض ومستعدة للتدخل من مطار باتنة على بعد ٢٥ كلم. عند وصولى إلى الممر من الجنوب قررت التقدم فأمامى فريقين من اللاعبين البهلوانيين أمامى مدعومين بـ ١٥ رجلًا من الخلف. وضعت مدفعى الرشاش على نتوء صخرى يشرف على الممر الذى يجب علينا عبوره للتعرف على الجانب الآخر. تقدمت مع ١٠ رجال. فى الساعة ٩:٣٠ صباحًا كنت على وشك الوصول إلى حافة الغابة على الجانب الآخر من الممر وعندما رأى قائدى حركة فى الغابة فتح النار فوق رؤوسنا.. بالكاد لدينا بعض الوقت للغوص والاحتماء خلف جذوع الأشجار قبل أن يفتح العدو النار بدوره.

من بين العشرة أشخاص الذين رافقونى كان يتبعنى تسعة باستثناء واحد حيث بدأ نصرى بالركض إلى الخلف وانهار فقُتل على الفور على بعد مترين مني.

قفزت من ملجأى ليس لدى الوقت لأشعر بالحزن والصدمة عليه لأن حدة إطلاق النار تتزايد.. وهنا أتذكر كلماته الأخيرة عندما غادر:

" أيها الملازم، هل يمكننى البقاء عند الشاحنات؟ أنا مريض!".. لم يكن نصرى يميل إلى هذه المهمة، وكان معروفًا بأنه كسول.

هل كانت تنقصه الشجاعة فى مواجهة العدو؟ لن أعرف أبدا. لقد كانت هذه هى المرة الأولى التى أرى فيها شخصا يموت بهذه الطريقة. لملمت نفسى كثيرًا، وعندما عدت بعد فترة النقاهة، تحدثت عن الأمر مع البرقاوي، ضابط الصف الذى كان يأمره مباشرة أثناء المناوشات. فأجاب: “لا تقلق يا ملازمي، لقد كان مكتوبًا له”.

وفى هذه الأثناء، تسببت كثافة الطلقات فى تطاير شظايا الخشب فوق رؤوسنا. ثانية أخرى من عدم الانتباه وقد أكون أنا من سيفوتها! أدرك أننا نواجه مقاومة مكونة من أكثر من ١٠ رجال.

داخل مجموعتي، التوتر واضح. لم يعد لدى خيار وإصدار الأمر بالانسحاب.

- بن رميلة والحشناوى ألقوا قنبلة دخان لتغطية انسحابنا.

لسوء الحظ، يستغرق ستار الدخان وقتًا طويلًا للانتشار ويتقدم حوالى عشرين متمردًا من شجرة إلى أخرى للهجوم للقضاء علينا. شحنتهم متواصلة وتثبتنا على الأرض. هل سأموت هكذا دون أن أحاول اتخاذ إجراء أخير؟

أتاي، أتاي!

صوت زعيم الفركا القاسى يضرب أذني. إن فهمى للغة العربية سطحي، لكنه كافٍ لكى أفهم أنه يهينني! كبريائه وأهميته الذاتية تجاهنا سوف يتسببان فى سقوطه.. ودعوت رجالى إلى التراجع. لا يزال أمامنا ٧٥ مترًا لنقطعها قبل أن نعتبر أنفسنا آمنين من الهضاب، ولحسن الحظ فوجئنا بوفاة زعيمهم. عندما وصلنا إلى مجموعة الدعم، أدركت أننى فقدت خريطتي... ويسعدنى أننى حفظت موقعنا عن ظهر قلب، بناءً على أوامر من الكابتن إيزابي.

وحتى اليوم لا تزال هذه اللحظات محفورة فى ذاكرتي. على الفور وضعت الكتيبة تحت تصرفى خاصة الدعم الجوى المكون من اثنين من القراصنة فى حالة تأهب فى باتنة وخصصت لى قناة خاصة على TRPP٨ الخاصة بي، يستخدمها فقط الطيارون والقائد ميشود. لمدة خمس عشرة دقيقة تقريبًا، أصبح إطلاق النار أقل شدة واستفدنا من ذلك لتراكم الحجارة والصخور أمام خط دفاعنا، مما يوفر حماية بارتفاع ٥٠ إلى ٧٠ سم، وهو ما يكفى لحمايتنا من الضربات المباشرة من العدو. والسماح للقراصنة بالإقلاع والوصول إلى المنطقة. يعتنى الرقيب البرقاوى بجرحى الذى ينزف بغزارة، ويضع ضمادة ضاغطة على الفتحتين.. أحبس أنفاسى ورأيت القراصنة يطلقون قنابلهم التى تمر فوقنا على بعد أقل من ٥ أمتار وتصطدم بخط هجوم العدو الذى اشتعلت فيه النيران. يتم تحويل حوالى عشرين متمردًا إلى مشاعل حية، أما باقى الخط الذى يضم العديد من الأشخاص المحترقين فيتراجع فى حالة من الفوضى ويختفى بين الأشجار.

فرحة حيوانية تستحوذ على جنودى الذين يختصرون معاناة الرجال الذين يحترقون على الفور. المشهد مؤلم ومشفى فى نفس الوقت. ومع ذلك، فإن كل المخاطر لم تختف بعد. وانعطفت الطائرة فجأة على جناحها، وعلمت لاحقا أنها تمكنت من الوصول إلى مطار باتنة فى رحلة جوية شراعية، على بعد حوالى عشرين كيلومترا. وعلى الرغم من إصابتى وفقدان الوعى البسيط، تمكنت من توجيه الدعم الجوى طوال اليوم.

نحن نستفيد من هذا الهدوء لرفع أكوام الحجر أمامنا وأصبح خط دفاعنا بمثابة جسر متواصل بين قطعة FM الموضوعة فى الأعلى ولاعبى الدفاع المتمركزين على الجانب المواجه للحافة. كم هو متعجرف الاعتقاد بأننا آمنون: يفاجئنا هجوم جديد أثناء الاستراحة بين دوريتى القرصان. لقد تمكنا من صدهم فى اللحظة الأخيرة بنيران كثيفة، مما أدى إلى القضاء على حوالى عشرة أعداء آخرين.

لكن فى الوقت الحالي، لم نخرج من الغابة بعد.

لا بد لى من مواجهة عزلة قمعية متزايدة. أقضى وقتى بين نوبتى إغماء وأنا أصرخ لرجالى لإنقاذ ذخيرتهم. ويستمر هذا الوضع حتى حلول الظلام. يواصل القراصنة قصف الخط الأمامى الذى يمتد الآن لمسافة تزيد على ٥٠٠ متر. تم حصار الكتيبة على بعد ٥٠٠ متر تقريبًا من الخلف و٤٠٠ متر من جانب موقعى بنيران المتمردين المدفونين فى التحصينات. كما أنه لا يمكن لأى وحدة أن تأتى أو تساعدنى بشكل مباشر أو تأتى لمساعدتي..

يبدو أن الوقت طويل وأنا أضعف.. فكرة واحدة فقط تجعلنى أستمر، لدى قناعة عميقة بأننا سوف ننتهي!

لمدة عشر ساعات، واصلنا أنا ورجالى الخمسة عشر الأصحاء القتال. فى بداية فترة ما بعد الظهر، نظرًا لأن المباراة لم تكن تسير على ما يرام، حاول رجال معزولون الفرار مرورًا تحت موقعنا. فى مواجهة نيراننا، تراجع البعض لكن حوالى عشرة تمكنوا من الاختراق وسقطوا فى الكمين الذى نصبه الملازم مينوت، قائد قسم فى سرية مجاورة، على عمق ٦٠٠ متر.

فى حوالى الساعة الثامنة مساءً، انضم إلى الملازم ديشامب وقام بإجلائى مع قتيلى وجرحى الستة، إلى قمة الرفاع حيث تم إنشاء منطقة خالية للسماح لطائرة H٢٤ سيكورسكى بالهبوط وإجلائنا. ورفضت أن يتم نقلى على نقالة وبمساعدة رقيبى وصلت إلى القمة..

نتائج هذا اليوم لصالحنا: ٢ قتيل و٧ جرحى فى قسمي، وعدد قليل من الجرحى طفيفة فى الكتيبة وحوالى أربعين متمردًا قتلوا أمامنا مع استعادة أسلحة كبيرة بما فى ذلك مدفع رشاش ألمانى من طراز MG.

وفور وصولى إلى مستشفى باتنة، تم نقلى على الفور إلى غرفة العمليات وأجريت لى العملية بالتخدير الموضعى ومن حسن حظى أننى فقدت الوعي، وهو ما خفف من معاناتى عندما قطع الجراح ذراعى لينظف الجرح ويجمع كل عظامى المكسورة. أتذكر فقط إعادتى إلى غرفة حوالى الساعة الثانية صباحًا، واستيقاظى بعد خمس ساعات من قبل القائد هانز، كبير الجراحين فى مستشفى باتنة.

" إذن الملازم بيناتيل لم يستيقظ بعد؟ لدى زيارة لك!".. عند هذه الكلمات، دخل غرفتى أربعة طيارين من الذين أنقذونى بفضل دعمهم، وفى أيديهم زجاجة من الشمبانيا.. أحدهم هو ابن الجنرال جيل، القائد العظيم ورفيق التحرير.

نهاية المشهد!