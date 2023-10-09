وكيل تعليم الأقصر يجرى جولة ميدانية بمدارس إدارتي الطود والبياضية.. صور

واصل الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، جولاته الميدانية في إطار متابعاته المستمرة لسير العملية التعليمية، وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتوجه عثمان، إلى إدارة الطود التعليمية، في جولة رافقه فيها عبده الضوي مدير الإدارة، وتفقد خلالها مدارس الشيخ سلطان الابتدائية، التحرير الثانوية بنين، ومدرسة حاجر العديسات بحري للتعليم المجتمعي.

واستحسن خالد مستوى الأداء بالمدارس، وشجع بشكل خاص تلاميذ مدرسة التعليم المجتمعي، وأوصاهم بأن يختار كل تلميذ لنفسه مُسمَّىً وظيفيًا الذي يرجوه في مستقبله، ويكتبه على دفاتره وكتبه، ليحفزه ذلك، ويساعده على تحسين أدائه، واجتهاده في التحصيل والمذاكرة.

وقال خالد "لقد جئت لمتابعة هذه المدارس رغم وجود بعضها في أطراف الإدارة، لأبعث بهذه الزيارة رسالة لأبنائي وبناتي من الطلاب القاطنين في هذه المناطق وغيرها أنهم في بؤرة الاهتمام وأننا بإذن الله نتابعكم ونرعاكم، كما أبعث برسالة أخرى إلى جميع المعلمين والمعلمات بالمحافظة، أننا نتابع أداء القاصِ والدانِ، فنكافئ المحسن، ونحاسب المقصر، كما فعلنا مع معلم التربية الزراعية بمدرسة التحرير الثانوية بنين، إذ وجَّهنا بتكريمه لِما لاحظناه من اجتهاده مع طلابه".

جولة بمدارس البياضية

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بعض من مدارس إدارة البياضية التعليمية، حيث تفقد مدرستي "البياضية الإعدادية بنات" و"عمار بن ياسر للتعليم الأساسي"، وأشاد بمستوى الانضباط داخل مدرسة البياضية الإعدادية بنات، كما أجرى حوارًا أبويًا مع الطالبات، حيث دعاهن إلى مناهضة الدروس الخصوصية لما تسببه من هدر لوقت الطالب وتكلفة مادية لأسرته.

وأوضح خالد، أن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي قدمت بديلًا أزكى وأجدى؛ إذ أنشأت مجموعة قنوات "مدرستنا"، والمكونة من ثلاث قنوات للمراحل الثلاث: الإبتدائية والإعدادية والثانوية، والتي تبدع في تقديم المحتوى التعليمي، خروجًا من القوالب التقليدية.

وأضاف خالد: إن هذه القنوات نبع صافٍ لمن أراد التعلم عن بعد، أما هواة التعليم عن قرب فقد وفرت لهم الوزارة "مجموعات الدعم المدرسي" والتي تقدَم للطلاب بأجور رمزية.

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