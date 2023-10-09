صحة المنوفية: اجتماع لمسؤولي العلاقات العامة في الإدارات والمستشفيات

عقدت إدارة العلاقات العامة بمديرية الصحة بالمنوفية، إجتماع لمسئولي الإدارات والمستشفيات على مستوى المحافظة ، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة الإهتمام بتوحيد وتكامل الرسالة الإعلامية بالوزارة والمديرية والإدارات بالمحافظة.

في بداية الإجتماع تم تناول الهدف من عمل ادارة العلاقات العامة وأهميتها بالنسبة للأفراد من متلقي الخدمة وللمديرية لتوعية الجمهور بالخدمات المقدمة بالإدارات الصحية والمستشفيات ، كما تم التأكيد على دورها لاتخاذ الاجراءات اللازمة في كتابة الأخبار والوصول بالمعلومات بسرعة وفي الوقت المناسب بالإضافة إلى التركيز على الوظيفة الأساسية للعلاقات العامة وهي الإهتمام بتفسير الرأي العام واهتماماته واتجاهاته ونقل ذلك للإدارة العليا وشرح أهداف الوزارة والمديرية للجمهور والمرضى والسياسات والإنجازات التي تعود بالنفع على الجماهير مما يؤدي إلى تقويم تاثير البرامج والأنشطة المختلفة التي تقدمها المديرية وهو ما يتيح للجميع الحصول على الخدمات بأفضل صورة.

وجرى التأكيد على ضرورة أن يسعى الجميع لتنميه مواهبهم وامكانياتهم و خاصة مع توافر التأييد والتشجيع من المستويات الإدارية العليا وهو ما سيساعدهم في القيام بدورهم في توعية الجمهور بالخدمات التي تقدمها المديرية وكيفية الانتفاع بها على الوجه الأمثل .