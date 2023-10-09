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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي المصري يرسل طلبًا رسميًا للمشاركة ببطولة السوبر بالإمارات

المصري
المصري
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أكد كامل أبو على رئيس النادى المصرى على إرسال طلب للمشاركة فى بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد والمقرر إقامتها في الإمارات في شهر ديسمبر المقبل كرابع فريق بعد تحديد ثلاثة أندية من بين أربعة حتى الآن.

وأشار كامل أبوعلى على  حرص إدارة المصرى على الحفاظ على حقوق النادى وجماهيره والسعى للتواجد فى كافة الأحداث الرياضية.

كما أوضح رئيس النادى المصرى أن اجتماع الأندية الجماهيرية مستمر خلال الفترة المقبلة لبحث الحلول التى تنقذ الأندية من الأزمات المالية. 

ويستند النادي البورسعيدي على أن بند اللائحة لا يوجد به مشاركة رابع الدوري بعد اختيار مودرن فيوتشر للمشاركة بدلًا من الزمالك المعاقب بعدم المشاركة بتلك النسخة بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية.

ويطلب المصري مشاركته كوصيف لكأس الرابطة مثلما وضع بند مشاركة وصيف كأس مصر في بطولة السوبر المصري بشكلها الجديد.

وكان اتحاد الكرة أعلن مشاركة 4 فرق بكأس السوبر المصري وهم الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي وبيراميدز وصيف الدوري بنفس النسخة وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وفريق مودرن فيوتشر باعتباره رابع الدوري عقب استبعاد الزمالك من المشاركة بالنسخة المقبلة لبطولة السوبر المصري.

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كامل ابو علي رئيس النادي المصري كأس السوبر المصري
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