بسبب الدوري الأفريقي.. بيرسي تاو يرفض الانضمام لمنتخب جنوب أفريقيا

كشفت تقارير صحفية في جنوب أفريقيا، أن بيرسي تاو جناح النادي الأهلي، وجه صدمة لمنتخب بلاده قبل انطلاق معسكر “البافانا”، استعدادا لمواجهتي إي سواتيني وكوت ديفوار الوديتين خلال فترة التوقف الدولي.

وقال موقع “IOL” الجنوب أفريقي إن بيرسي تاو قرر عدم الانضمام لمعسكر منتخب جنوب افريقيا بعد اعلان المدرب البلجيكي هوجو بروس لقائمة منتخب الأولاد للمعسكر المقبل.

وأضاف الموقع أن بيرسي تاو يسعى للتركيز مع الأهلي في قبل بداية مشوار الفريق الأحمر في الدوري الأفريقي استعدادا لمباراته المرتقبة ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري، في افتتاح الدوري الأفريقي بالعاصمة دار السلام".

وأوضح التقرير أن منتخب جنوب أفريقيا استقر على استدعاء ميدودزي مدانتساني لاعب كايزر تشيفز على حساب بيرسي تاو بعدما ابلغ نجم الأهلي الاتحاد الجنوب أفريقي بالأمر.

وظهر بيرسي تاو بمستوى مميز مع الأهلي هذا الموسم، وسجل 4 أهداف يعتلي بها صدارة هدافي الدوري المصري، بالتساوي مع الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري.