أحمد فهيم: كنت سأقدم شخصية السادات في مسلسل ومستني الدور تاني

كشف الفنان أحمد فهيم عن حلمه السينمائي، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، مع الإعلامية منى عبدالغني ومها الصغير، قائلا: "ليس لدي سقف لطموحي وحلمي أقدم دور الزعيم الراحل أنور السادات وكنت هعمله في مسلسل بس محصلش نصيب ".

وأضاف فهيم: "وحاسس أن هيجيلي الدور تاني، والناس لما شافوني قالولي أنت مش بتقلده أنت شبه أنور السادات".

يذكر أن الفنان أحمد فهيم يتعاون في عمل فني جديد مع الفنان عمرو يوسف و روبي الذي يحمل اسم "شغل فنادق" ومن المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني 2024.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد فهيم حقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا في مسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، ولاقى العمل إشادة كبيرة من النقاد والجمهور، وشارك في البطولة محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، منه فضالي، إيمان العاصي، عصام السقا، طارق النهري وآخرين.