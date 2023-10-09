الاستعدادات النهائية لتنفيذ تجربة عسكرية في بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، الاستعدادات النهائية لتنفيذ التجربة العسكرية (مصر - 9)، وذلك بمقر باب 1 السياحي بحي الشرق، والتي سوف يجرى تنفيذها بالمشاركة بين الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة وعناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأكد محافظ بورسعيد أن التجربة تستهدف تدريب الجهات المختلفة على سرعة التعامل مع الأزمات واحتوائها في أقل وقت ممكن.

وتهدف التجربة لمتابعة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وإنتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبى والإداري لهم.