"النيل للطيران" تسير رحلة خاصة لنقل بعثة منتخب كرة القدم للإمارات

سيرت “النيل للطيران”، اليوم الاثنين ٩ اكتوبر رحلة خاصة رقم Np271 طرازA320-200 إلى مطار العين الدولي بالامارات العربية المتحدة لنقل بعثة المنتخب الوطني لكره القدم لملاقاة منتخبي زامبيا والجزائر في الوديتين المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ اكتوبر الحالي ، باستاد هزاع بن زايد بالعين.

وأقلعت الطائرة في التاسعة من صباح اليوم الاثنين التى تم وضع شعار اتحاد الكرة وشعار المتحده للتسويق الرياضي على جميع مقاعدها من صالة ٤ للرحلات الخاصة بمطار القاهرة الدولي .

وقد استقبل فريق عمل "النيل للطيران" بعثة المنتخب لإنهاء إجراءات سفر ووصول البعثة.