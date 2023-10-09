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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"النيل للطيران" تسير رحلة خاصة لنقل بعثة منتخب كرة القدم للإمارات

المنتحب الوطني
المنتحب الوطني
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سيرت “النيل للطيران”، اليوم الاثنين ٩ اكتوبر رحلة خاصة رقم  Np271 طرازA320-200 إلى مطار العين الدولي بالامارات العربية المتحدة لنقل بعثة المنتخب الوطني لكره القدم لملاقاة منتخبي زامبيا والجزائر في الوديتين المقرر إقامتهما يومي ١٢ و١٦ اكتوبر الحالي ، باستاد هزاع بن زايد بالعين.

وأقلعت الطائرة في التاسعة من صباح اليوم الاثنين التى تم وضع شعار اتحاد الكرة  وشعار  المتحده  للتسويق الرياضي على جميع مقاعدها من صالة ٤ للرحلات الخاصة  بمطار القاهرة الدولي .

وقد استقبل فريق عمل "النيل للطيران" بعثة المنتخب لإنهاء إجراءات سفر ووصول البعثة.

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النيل للطيران المنتخب الوطني لكرة القدم منتخبي زامبيا والجزائر بالامارات العربيه
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